Henrik Zetterberg veut jouer encore longtemps

Malgré ce qu’il avait affirmé cet été, Henrik Zetterberg a indiqué jeudi à l’ouverture du camp d’entraînement des Red Wings de Detroit qu’il voulait disputer les quatre saisons restantes à son contrat.

Zetterberg a obtenu un contrat de 12 ans d’une valeur de 73 millions $ en 2009. Il a expliqué au quotidien «Detroit Free Press» que ses propos dans une entrevue en Suède au mois d’août avaient été mal interprétés.

«Premièrement, ce n’est pas toute l’histoire qui est sortie, a commencé par dire le vétéran de 36 ans. Il me reste quatre ans, et j’espère pouvoir jouer encore quatre ans. C’est mon but. Mais je sais aussi que mon corps a subi bien des choses, particulièrement mon dos.»

Le capitaine des Wings a subi une intervention chirurgicale au dos au printemps 2014.

«Je vais y aller une année à la fois. Je suis content de la façon dont j’ai joué l’année dernière, et j’espère pouvoir garder le même rythme cette saison.»

«Je veux jouer au hockey le plus longtemps possible. Mais ce sera mon corps qui décidera.»

L’ailier gauche a récolté 17 buts et 51 aides pour 68 points en 82 matchs au cours de la dernière campagne.