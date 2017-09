Équipement pour analyser «le coup de patin» chez l’Océanic

L'Océanic de Rimouski pourrait profiter de l’aide de la technologie cette saison, alors que l’équipe a testé vendredi un tout nouvel équipement de mesure de haute précision, unique au monde, qui permet d'analyser chaque joueur pour ensuite améliorer leur coup de patin.

C’est seulement la deuxième fois que ce système, conçu par un membre du personnel de l'équipe, était à l'essai. Jamais, des hockeyeurs n'auront subi une évaluation aussi détaillée.

«On peut voir la vitesse générée par chaque poussée et la vitesse perdue à chacune des poussées, a expliqué le physiothérapeute de l’Océanic, Maxime Provencher. L’an passé, on avait fait une collecte de données avec les joueurs pour peaufiner nos techniques. On a amélioré encore nos capteurs. On était vraiment prêts à offrir un service de pointe pour l’Océanic. C’est vraiment la première équipe à bénéficier d’un encadrement aussi serré par rapport à la technique de patinage.»

«On a regardé un peu mes tests hier [jeudi], a expliqué le joueur de centre Alexis Lafrenière, déjà comparé à Sidney Crosby. On a remarqué que je générais plus de vitesse d’une jambe. Donc on va essayer d’améliorer ça au cours de l’année. Ça va vraiment m’aider.»

L’entraîneur-chef Serge Beausoleil y voit aussi les bienfaits. «On peut maximiser la poussée, l’extension du joueur par rapport à l’effort qu’il déploie. Souvent, il y a des joueurs qui vont déployer énormément d’énergie pour peu de résultats. On veut raffiner tout ça pour un maximum d’efficacité.»

C’est en s’inspirant du système assisté de marche arrière des véhicules automobiles qu'est né ce nouvel appareil de mesure.

«On a utilisé un capteur qui existait déjà pour la conduite automobile automatique. On a intégré à ça un autre logiciel, et synchronisé une caméra avec le tout. On est capables de vraiment "tracker" un joueur sur une distance de 30 mètres, de façon très précise. La plus précise au monde pour l’instant», a ajouté Maxime Provencher.

Sur le plan de la compétition, l'Océanic prend la route de la Mauricie pour y disputer son dernier match préparatoire pendant que Baie-Comeau disputera un programme double face aux Tigres à Victoriaville. Les Rimouskois affronteront samedi les Cataractes à Shawinigan.

«J’aime beaucoup ce format de calendrier qui nous permet de travailler avec les jeunes, de progresser avec eux, de travailler techniquement, de travailler individuellement, d’instaurer notre système collectif aussi. Je te dirais qu’on apprécie comment les gars travaillent», s'est réjoui Beausoleil.

Quant à la saison régulière, l'Océanic et le Drakkar disputeront leur premier affrontement dans exactement une semaine, le 22 septembre, en croisant le fer à Baie-Comeau.