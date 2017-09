Du changement chez les Bengals

Ayant amorcé la saison avec deux revers, les Bengals de Cincinnati ont congédié leur coordonnateur offensif Ken Zampese, vendredi.

La troupe de l’entraîneur-chef Marvin Lewis a subi un revers de 13-9 contre les Texans de Houston, jeudi. L’équipe n’a toujours pas réussi de touché offensif après deux rencontres.

C’est l’entraîneur des quarts Bill Lazor qui a été promu au poste de coordonnateur offensif. Il a déjà occupé ces fonctions avec les Dolphins de Miami pendant une saison et demie.

«Ken Zampese a fait un travail incroyable pendant ses 15 années ici et j’ai le plus grand respect pour lui en tant que personne et entraîneur», a mentionné Lewis dans un communiqué.