Didi Gregorius coule les Orioles

Le joueur d’arrêt-court des Yankees Didi Gregorius a produit quatre points dans une victoire facile de 8-2 sur les Orioles de Baltimore, vendredi à New York.

Celui-ci a frappé son 22e circuit de la campagne, une frappe bonne pour deux points.

Greg Bird a aussi expédié un tir hors des limites du terrain dans la victoire.

Le vétéran Chase Headley a placé la balle en lieu sûr à trois reprises.

Brett Gardner et Aaron Judge ont chacun croisé le marbre deux fois.

Le partant Luis Severino (13-6) a œuvré au monticule pendant huit manches, concédant deux points sur trois coups sûrs et un but sur balles. Le droitier a éventé sept rivaux.

Dans une cause perdante, Gabriel Ynoa (1-2) a donné deux points mérités, cinq coups sûrs et deux passes gratuites en quatre manches et un tiers.

Welington Castillo a atteint le plateau des 20 circuits.