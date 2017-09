«Chabot est en avance sur moi au même âge» - Karlsson

Erik Karlsson est très impressionné par Thomas Chabot.

Selon ce qu’il a observé au camp d’entraînement des Sénateurs d’Ottawa, le défenseur québécois est même meilleur que lui lorsqu’il avait 20 ans.

«Chabot est en avance sur moi au même âge», a-t-il lancé vendredi, jour 2 du camp préparatoire.

Ce compliment n’est pas banal, surtout provenant de la bouche d’un arrière d’élite comme Karlsson.

Après une dernière année junior exceptionnelle, Chabot, le 18e joueur sélectionné au repêchage de 2015, frappe maintenant à la porte de la Ligue nationale.

Meilleur défenseur du hockey junior canadien et joueur par excellence du dernier Championnat mondial junior, le produit des Sea Dogs de Saint-Jean a collectionné les titres individuels à sa dernière année junior et se sent prêt à passer à l'autre niveau.

«Je me sens prêt. Je pense qu'avec l'expérience que j'ai acquise cette année, le monde a souvent douté que je sois un défenseur complet.

«C'est là-dessus que je me suis beaucoup concentré cette année», avait-il dit à TVA Sports à la mi-août.

Chabot a connu l'ivresse de la LNH l’an dernier en jouant un match avec les Sénateurs. Un seul match, mais c'est suffisant pour être enivré.