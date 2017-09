Ça passe ou ça casse pour l'Impact

C’est le dernier droit pour l’Impact de Montréal. S’il veut participer aux séries de fin de saison, il doit se ressaisir dès samedi soir en recevant le Minnesota United au Stade Saputo.

Mauro Biello et ses hommes ont perdu leurs trois derniers matchs et vont disputer cinq rencontres au cours de la prochaine quinzaine.

«C’est un match décisif où on doit absolument aller chercher les trois points pour renverser le malaise que nous vivons», a insisté Biello.

«Dans les cinq prochains matchs, on doit accumuler un nombre de points pour être capables d’avoir une poussée avec les deux derniers matchs.»

Savoir à quoi s’en tenir

Pour Laurent Ciman, il est évident que l’équipe joue sa saison dans les deux prochaines semaines.

«C’est sûr que dans peu de temps, on va savoir si on fait les séries ou pas et il faut être conscients de ça.

«Il faut que ça nous reste en tête pour rester alertes et pour avoir cette pression qui nous fait du bien parce que c’est comme ça qu’on arrive à sortir le meilleur de nous.»

Pour le gardien Evan Bush, tout commence par samedi soir si l’équipe veut garder l’espoir en vie.

«Je n’aime pas dire ça, mais demain [samedi soir], c’est un match contre une équipe qui en a arraché toute la saison et qui a joué un match en milieu de semaine à l’étranger. Nous devons l’emporter.

«Si on fait le travail, on va pouvoir penser à mercredi. Mais pour le moment, on ne peut pas regarder plus loin que ce match.»

En retard

L’ampleur de la tâche est importante pour le Bleu-Blanc-Noir, qui loge au septième rang dans l’Est avec 36 points.

Il accuse cinq points de retard sur les Red Bulls de New York, qui sont 6es avec 41 points.

L’Atlanta United FC (42 pts) et le Crew de Columbus (43 pts) sont un peu plus loin. Le Crew ayant disputé deux matchs de plus, il semble être la cible la plus plausible.

Atlanta reçoit Orlando samedi après-midi pendant que le Crew visite Vancouver en soirée. Les Red Bulls recevront le New York City FC dimanche.

Gratter des points

L’Impact ne peut donc plus se permettre de laisser filer le moindre point et tout le monde le réalise.

«On sait que ça va être un match compliqué, a mentionné Ciman. Il nous reste sept finales et on se doit de gratter le plus de points possible.

«Mais on a encore une chance de continuer à rêver des séries, on a vu Seattle l’an passé, pourquoi pas nous», a-t-il ajouté.

Pour Evan Bush, le principal est d’aller chercher la victoire samedi soir pour ensuite se tourner vers les quatre matchs suivants, dont les deux prochains seront disputés à Toronto et Atlanta.

«Il y a de la lumière au bout du tunnel et ça commence avec ce match. On pourra ensuite poursuivre dans les matchs suivants et voir ce qui nous attend au bout de ces deux semaines.»

Ballou, un cas douteux

Sur le terrain, Mauro Biello comptera sur un alignement complet. Mais le cas de Ballou Tabla, ennuyé par une infection à la gorge, devait être réévalué après l’entraînement de vendredi.

Quant à la défense centrale, parions que Victor Cabrera se retrouvera encore aux côtés de Laurent Ciman.

«On a formé une bonne chimie avec Victor ces derniers temps, alors pourquoi ne pas continuer.»

Pour le reste, on devrait voir les cadres habituels. Anthony Jackson-Hamel sera l’attaquant partant pour un second match d’affilée.

Un match plus que prenable

Avec sa fiche de 1-9-2 sur les gazons adverses, on ne peut pas dire que le Minnesota United a de quoi faire frémir.

Mais voilà, cette seule victoire a été remportée à Chicago il y a deux semaines contre le Fire, qui subissait alors son premier revers à domicile de la saison 2017.

«Il faut faire attention. Ils n’ont rien à perdre, ils vont venir ici pour chercher des points, a prévenu Mauro Biello. Il ne faut pas leur donner la possibilité de croire qu’ils sont dans le match. »

«Il ne faut pas croire que ça va être un match facile. On ne peut pas juste arriver sur le terrain et paraître», a ajouté Laurent Ciman.

Fatigués

Les joueurs du Minnesota risquent toutefois d’être un peu fatigués puisqu’ils ont joué mercredi à Vancouver et subi une défaite de 3 à 0 avant de prendre la route de Montréal.

Evan Bush se montre donc prudent quand il aborde la confrontation.

«C’est un match prenable et qu’on s’attend à gagner. Mais parfois, ça peut s’insinuer en toi et te faire penser que ça sera facile.

«Mais à cette étape-ci de la saison, il n’y a rien de facile. Ils sont allés infliger une première défaite à domicile à Chicago il y a deux semaines.»

Le gardien montréalais juge qu’il est essentiel de bien amorcer le match.

«Nous devons faire preuve d’urgence et d’initiative dès le début et un but hâtif pourrait aider, mais si ça n’arrive pas, il ne faut pas démoraliser.»

Faire attention

Laurent Ciman a sa petite idée sur ce qui attend l’Impact contre un adversaire qu’il affronte pour la toute première fois.

«Ils se regroupent bien derrière le ballon et agissent en contre-attaque. On a vu les vidéos contre Chicago où ils ont bien fait ça et ils ont gagné le match.

«Même s’ils sont regroupés vers l’arrière et qu’on a la possession du ballon, il va falloir être concentrés pour ne pas se faire surprendre en contre-attaque.»

Mauro Biello, lui, se méfie du milieu de terrain Ethan Finlay, qui peut causer des dommages.

«Il peut donner des problèmes. Il vient d’arriver et il a donné un peu d’énergie à l’attaque. Ils ont aussi Molino et Ramirez qui revient d’une blessure.»