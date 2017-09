Blue Jays: garder l’enthousiasme dans la défaite

La course aux éliminatoires devient corsée pour les Blue Jays de Toronto, mais le receveur québécois Russell Martin a estimé vendredi que chaque rencontre d’ici la fin de la saison avait encore une importance pour la formation canadienne.

En vertu d’un dossier de 68-79 avant les rencontres de vendredi soir dans le baseball majeur, les Jays pointaient à neuf matchs et demi des Twins du Minnesota, installés au dernier rang donnant accès aux éliminatoires. Six équipes sont classées entre les deux formations.

Le vétéran de 34 ans croit que malgré la frustration engendrée par les défaites, l’arrivée de quelques jeunes joueurs dans la formation insuffle une dose d’énergie au moral des troupes.

«Le but est de gagner le plus de rencontres possible pour voir ce dont les jeunes sont capables, a expliqué Martin, dans des propos repris par le quotidien "Toronto Sun". Il faut demeurer enthousiaste, même dans la défaite.»

«C’est énergisant de voir les jeunes sur le terrain.»

Demeurer en santé

Martin a effectué un retour au jeu mercredi après avoir raté 30 matchs en raison d’une blessure au muscle oblique gauche. Sur un plan personnel, la fin de la saison lui permettra de se concentrer sur sa forme physique.

«Mon but était de revenir au jeu et de me rétablir. Ça fait partie du rôle d’un athlète professionnel. Personnellement, je veux terminer la saison de belle façon et me sentir bien avant la saison morte.»

Manque d’opportunisme

Invité à se prononcer sur la raison des insuccès des Blue Jays cette saison, après un parcours jusqu'en en série de championnat de la Ligue américaine lors de la dernière campagne, Martin a parlé d’un manque d’opportunisme.

«Si je dois mettre le doigt sur une raison, c’est la façon dont nous avons frappé collectivement avec des coureurs en position de marquer. Je crois que nous pouvons faire mieux que ça.»

L’ancien des Dodgers de Los Angeles a toutefois refusé de mettre le blâme sur les nombreuses blessures qui ont miné la formation de l’équipe, cette saison.

«On a eu plusieurs blessés, mais toutes les équipes doivent composer avec des blessures», s’est-il contenté de dire à ce sujet.