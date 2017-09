À bas les hymnes

Publié aujourd'hui à 17h45

Mis à jouraujourd'hui à 18h01

Au dernier match de l’Impact, il y avait dans l’alignement de départ trois Canadiens, trois Américains, deux Argentins, un Suisse, un Belge et un Jamaïcain. Ça, c’est sans compter l’Ivoirien, le Slovène, le Français, le Ghanéen et le Sierra léonais qui composaient le XI de l’équipe adverse.

Malgré tout, avant le match, on a joué l’hymne du Canada et celui des États-Unis.

Si la MLS voulait innover et faire preuve de «réalisme», comme on dit dans le jargon, elle abolirait ce rituel qui tient plus de l’archaïsme que de la nécessité.

Peu ou pas de championnat dans l’ensemble du monde du soccer entonne les hymnes nationaux avant un match. C’est plutôt réservé pour les Coupes du monde, là où on joue VRAIMENT pour une nation.

Plutôt que d’emboîter le pas aux autres sports nord-américains, plutôt que d’accepter tacitement l’hypocrisie associée à la présentation de ces hymnes dans un contexte sportif, la MLS devrait offrir aux équipes de présenter leur propre hymne.

De toute façon, on l’a prouvé, même Ginette Reno ne peut rien dans une cause perdante.

Y croyez-vous encore?

Mon collègue Vincent Destouches l’a souligné à maintes reprises : la cible de l’Impact demeure le Crew de Columbus.

Si le Bleu-blanc-noir venait à gagner ses deux matchs en main sur l’équipe de l’Ohio, on n’en serait qu’à un point d’écart.

Pour la troupe de Mauro Biello, la comptine va comme suit:

Minnesota (21e)

À Toronto (1er)

À Atlanta (8e)

New York City (2e)

Au Colorado (22e)

À Toronto (1er)

Nouvelle-Angleterre (15e)

Pour le Crew :

À Vancouver (4e)

Red Bulls (9e)

DC United (19e)

À Orlando (17e)

À New York City FC (20e)

* Entre parenthèses la position au classement général

Minnesota et Colorado sont les deux matchs à ne pas échapper. À ce moment, l’Impact et le Crew auront 2 matchs à domicile et 3 sur les terrains adverses. Quel calendrier préférez-vous?

Faux départ

À vue de nez, on peut déjà dire que la première année en MLS du Minnesota United est ratée.

La concession demeure un ajout important pour le circuit Garber, mais d’un point de vue sportif, on ne peut que renoter une tonne de ratés. Contrairement à l’Atlanta United, les Loons n’ont pas bénéficié de comptes en banque gargantuesques.

À leur défense, il faut souligner que leur candidature a été acceptée bien après celle de leur pendant géorgien.

Alors que l’état-major d’Atlanta participait aux réunions de la ligue depuis plus d’un an, Minnesota était encore à se demander qui serait leur première signature.

Bref, y’aura encore l’an prochain.