Un plus grand rôle pour Dmitri Orlov

Les Capitals de Washington ont subi de nombreux changements au cours de la saison morte, et le rôle du défenseur Dmitri Orlov pourrait bien être beaucoup plus important, dès l’ouverture du camp d’entraînement.

La troupe menée par Alexander Ovechkin a perdu de nombreuses pièces importantes au cours de l’été, telles que Justin Williams, qui a accepté une offre des Hurricanes de la Caroline, et Marcus Johansson, qui a été échangé aux Devils du New Jersey.

C’est toutefois au sein de la brigade défensive que les changements se feront le plus sentir, puisque Karl Alzner (Canadien de Montréal), Kevin Shattenkirk (Rangers de New York) et Nate Schmidt (Golden Knights de Vegas) ne seront pas de retour.

Quelques ouvertures seront donc disponibles pour de jeunes espoirs, tels que Christian Djoos, Madison Bowey et Lucas Johansen, lutteront pour un poste. Les trois ne possèdent aucune expérience dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Orlov, qui n’a pas abandonné le rêve de remporter la coupe Stanley avec la formation de la capitale américaine, a indiqué qu’il était prêt à jouer un plus grand rôle à compter de cette saison.

«Quand tu vieillis, tu prends de l’expérience sur la glace et dans la vie, a indiqué Orlov, dans des propos repris par le site officiel de la LNH, mercredi. J’ai vécu beaucoup de choses en six ans en Amérique.»

Un joueur différent

Orlov a connu une saison 2013-2014 difficile, alors qu’il a offert un jeu inconstant aux Capitals, en plus de subi une blessure au poignet gauche.

Depuis, le Russe de 26 ans a fait sa place avec les Capitals, obtenant un rôle sur la première paire défensive avec Matt Niskanen au cours de la dernière campagne.

Les têtes dirigeantes du club lui ont par ailleurs consenti un contrat de six ans d’une valeur de 30,6 millions $ cet été.

Son coéquipier Braden Holtby a vanté ses qualités, à quelques heures des premiers coups de patin du camp d’entraînement.

«Orlov a changé son style de jeu de façon incroyable, travaillant très fort pour devenir un défenseur puissant et efficace dans les deux sens de la patinoire, a déclaré Holtby. Il a été constant tout au long de la dernière saison.»

Orlov, qui a cumulé six buts et 27 aides pour 33 points avec une moyenne de temps de jeu de 19 min 32 s l’année dernière, devrait voir plus d’action cette saison. Les attentes seront également plus grandes à son égard.