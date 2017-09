Camp d'entraînement: fouillis à démêler à la ligne bleue des Canadiens

Les recrues ont pu profiter d’une rare journée de congé, les vétérans se sont pliés aux exténuantes évaluations physiques. Le camp d’entraînement du Canadien de Montréal est donc officiellement en branle. À compter de ce matin, 61 joueurs se rapporteront à Claude Julien et ses adjoints sur la glace du Complexe sportif de Brossard.

Soixante et un joueurs ! Beaucoup plus qu’il n’en faut pour composer les formations du Canadien et du Rocket de Laval. Mais puisqu’à compter de lundi, le Tricolore disputera huit matchs préparatoires en 13 soirs, ça prend du bétail pour remplir des chandails. Et c’est devenu la norme dans le circuit.

On comprend que les deux dernières rencontres serviront à peaufiner la préparation du groupe en vue de l’ouverture de la saison, à Buffalo, le 5 octobre. Néanmoins, quand on y pense, huit matchs préparatoires pour former une équipe dont on connaît déjà la grande majorité des membres, ça paraît un peu exagéré. Mais ça, c’est un autre débat.

Encore une fois, les places ne sont pas nombreuses pour les jeunes qui tentent de passer à l’échelon supérieur. En attaque, 11 joueurs ont des contrats garantis de la LNH. Un groupe auquel il faut ajouter le nom d’Artturi Lehkonen, dont le contrat d’entrée est toujours en vigueur.

Charles Hudon et Michael McCarron sont les candidats les plus propices pour demeurer avec le grand club. En plus de mériter, enfin, une véritable chance, Hudon devra être placé au ballottage advenant le cas où la direction du Canadien voudrait l’envoyer à Laval.

Jacob De La Rose et Nikita Scherbak ne seront pas loin derrière. D’ailleurs, si l’un d’eux se montre convaincant, il se pourrait bien que l’expérience d’Ales Hemsky à Montréal soit de courte durée. Après tout, vaut mieux faire de la place aux jeunes.

Fouillis à démêler

À la ligne bleue, c’est un peu le fouillis. Surtout du côté gauche. Marc Bergevin a beau marteler qu’il présente une meilleure défense qu’à pareille date l’an passé, il faudra le voir pour le croire.

Quant à la déclaration de Claude Julien, qui stipule que le jeu de transition s’effectuera en comité, voilà qui semble un vœu pieux. Aux dernières nouvelles, le jeu de passes se fait toujours d’un joueur à l’autre. S’il y a un maillon plus faible dans la chaîne, la tâche devient plus compliquée.

Apparemment, c’est David Schlemko qui remplacera Andreï Markov auprès de Shea Weber. Toute une promotion pour un joueur qui compte environ deux saisons complètes dans le circuit Bettman et qui foulait la glace pendant à peine 16 min 44 s par rencontre l’an dernier.

Karl Alzner, habitué de former la paire avec des défenseurs offensifs, devrait être appelé à surveiller les arrières de Jeff Petry.

Mark Streit et Jordie Benn, capable de jouer à droite même s’il est gaucher, devraient former la troisième paire.

Julien n’a pas caché son intention d’amorcer la saison avec huit défenseurs à Montréal. Ce qui pourrait permettre à Jakub Jerabek de s’acclimater à la LNH. Reste à voir qui de Brandon Davidson ou Joe Morrow, que Julien a apprécié à Boston, occupera le dernier poste disponible.

Du mouvement derrière Price

Devant le filet, Al Montoya devrait amorcer la saison comme substitut à Carey Price. Mais ne soyez pas surpris si Charlie Lindgren obtient une promotion en cours de saison. Il faut comprendre que Bergevin a fait signer un contrat à Montoya, car il lui fallait exposer un gardien pour le repêchage d’expansion.

Derrière ce trio d’hommes masqués, il sera intéressant de voir la stratégie qu’emploiera l’organisation avec Zachary Fucale et Michael McNiven. Celui des deux qui amorcera la saison avec le Beast de Brampton dans la ECHL risque bien d’être celui qui aura pris les devants dans la course à la succession de Lindgren.