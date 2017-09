Tommy Pham se signale dans la victoire des Cards

Tommy Pham a réussi un circuit de deux points en cinquième manche pour aider les Cardinals à vaincre les Reds de Cincinnati au compte de 5-2, jeudi à St. Louis.

Il s’agit d’une 20e longue balle cette saison pour le voltigeur, qui a conclu le duel avec deux coups sûrs.

Jose Martinez a aussi frappé deux coups sûrs et été à l’origine de deux points.

Le partant Luke Weaver (6-1) a connu un excellent départ, allouant un point non mérité et deux coups sûrs en six manches de travail, en plus de retirer six rivaux sur des prises.

La défaite est allée au dossier d’Amir Garrett (3-8), qui a donné quatre points sur trois coups sûrs et cinq buts sur balles en quatre manches de travail.

Scott Schebler a obtenu deux des six coups sûrs chez les visiteurs, inscrivant un point.