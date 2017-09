Rhys Hoskins ne ralentit pas

Les Phillies ont compté neuf points à leurs deux premiers tours au bâton pour défaire les Marlins de Miami au compte de 10-0, jeudi à Philadelphie.

Le joueur de l’heure Rhys Hoskins a frappé un circuit en deuxième manche.

Après 34 matchs, il totalise 18 longues balles et 39 points produits, deux sommets dans l’histoire des ligues majeures.

Jorge Alfaro, Freddy Galvis et Cameron Perkins ont tous étiré les bras.

Cesar Hernandez a totalisé quatre coups sûrs et deux points marqués.

Le partant Jake Thompson (2-2) a passé cinq manches et un tiers sur la butte, allouant six coups sûrs et quatre buts sur balles.

Son vis-à-vis Vance Worley (2-6) a eu moins de succès, étant victime de sept points mérités, huit coups sûrs et deux buts sur balles en une manche et un tiers de travail.