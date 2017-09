Marie-Ève Dicaire en vedette à Gatineau le 25 octobre

Le Groupe Yvon Michel a tenu jeudi une conférence de presse à Gatineau, où aura lieu un gala de boxe le 25 octobre prochain.

Marie-Ève Dicaire sera l'une des têtes d'affiche de cet événement présenté au Casino du Lac-Leamy.

Pour son neuvième combat professionnel, la Québécoise affrontera l’Argentine Yanina Reynoso.

Dicaire, toujours invaincue, est enthousiaste à l’approche de ce nouveau défi.

«J’ai vraiment hâte! Elle va me donner beaucoup d’adversité. Elle va être là pour se battre. Elle fonce continuellement et lance un haut volume de coups. Ça va être un combat très intéressant qui va me permettre de progresser», a-t-elle indiqué en entrevue à TVA Sports. Voyez celle-ci dans la vidéo ci-dessus.