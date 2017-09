Les White Sox humilient les Tigers

Les White Sox de Chicago ont servi une véritable leçon de baseball aux Tigers, alors que leurs 25 coups sûrs leur ont permis de facilement l’emporter au compte de 17-7, jeudi à Detroit.

Avisail Garcia a mené la charge pour les visiteurs, alors que ses cinq frappes en lieu sûr lui ont permis de produire sept points. Il a notamment claqué une longue balle bonne pour trois points.

Matt Davidson a également bien fait, en vertu d’une récolte de trois coups sûrs et trois points produits. Yoan Moncada a quant à lui expédié une balle dans les gradins, croisant le marbre à cinq reprises, au total.

Tim Anderson et Jose Abreu ont été à l’origine de deux points chacun, dans la victoire.

Miguel Cabrera, Nicholas Castellanos, Jeimer Candelario, et Ian Kinsler ont tous frappé des circuits en solo, malgré la défaite.

James Shields (4-6) a permis quatre points, neuf coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail pour mériter la victoire.

Chad Bell (0-3) a connu une journée difficile sur la butte, concédant six points, neuf frappes en lieu sûr et une passe gratuite en trois manches et un tiers.