Les Nationals l'emportent devant les Braves

Jayson Werth a totalisé deux coups sûrs et un point produit dans un gain de 5-2 des Nationals de Washington face aux Braves d’Atlanta, jeudi dans la capitale américaine.

L’ancien des Blue Jays de Toronto Adam Lind a aussi placé la balle en lieu sûr à deux reprises, inscrivant deux points.

De son côté, Victor Robles a obtenu deux coups sûrs et croisé le marbre deux fois.

Au monticule, Tanner Roark (13-9) a permis deux points, quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail.

Sean Doolittle, qui a amorcé la saison avec les Athletics d’Oakland, a signé son 21e sauvetage de la saison.

La défaite est allée à la fiche de Mike Foltynewicz (10-13), qui a donné trois points, quatre coups sûrs et une passe gratuite en quatre manches.

Ozzie Albies a réussi une longue balle de deux points en sixième manche pour les visiteurs.