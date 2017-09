Le contrat de Zdeno Chara prolongé?

Le géant Zdeno Chara écoulera cette saison la dernière année de son contrat avec les Bruins, mais ces derniers sont intéressés à prolonger son entente.

«[Le directeur général] Don Sweeney a affirmé que les Bruins étaient intéressés à prolonger le contrat de Zdeno Chara, qui a entretenu des discussions avec l’équipe. Les négociations se poursuivront durant la saison,» rapporte le journaliste Joe Haggerty sur Twitter.

Don Sweeney said Bruins are interested in extending Zdeno Chara and he's had talks w/the D-man. Will be further discussed during the season