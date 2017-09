La WBC veut un combat Stevenson-Alvarez

Au cours des deux dernières années, chaque fois qu’on croisait le président de la World Boxing Council (WBC) Mauricio Sulaiman, on lui posait toujours la même question: «Est-ce que vous savez quand et où votre champion Adonis Stevenson va affronter son aspirant obligatoire Eleider Alvarez?

Sulaiman répondait toujours qu’Alvarez aurait l’appui de son organisation lorsqu’il voudra son combat de championnat du monde. Comme on le sait, le Colombien de souche a décidé de mettre son pied à terre il y a deux semaines.

Bien au fait des derniers développements, le patron de la WBC n'a pas renié sa promesse lorsque rencontré en marge de la conférence de presse de Gennady Golovkin et Saùl «Canelo» Alvarez.

«Ça doit se régler d’ici les deux prochaines semaines, a affirmé Sulaiman. Sinon, lors de notre convention annuelle, on lancera immédiatement un appel d’offres afin qu’on voie enfin la mise sur pied de cet affrontement.»

Le congrès du WBC doit être présenté du 1er au 6 octobre à Bakou, en Azerbaïdjan. On peut s’attendre à ce qu’Yvon Michel s’y pointe le bout du nez à moins qu’il arrive à conclure une entente avec ses deux boxeurs et un réseau américain de télévision dans un délai de 15 jours.

Dans le passé, le WBC a souvent été accusée d’être très souple envers ceux qui sont les détenteurs de leurs titres.

«Au cours de nos 55 ans d’histoire, on a eu des champions comme Mike Tyson, Mohammed Ali, Julio Cesar Chavez, Floyd Mayweather et plusieurs autres. On a toujours agi en fonction que les droits des pugilistes soient respectés et que la justice soit une valeur fondamentale.

«Par contre, il n’y a personne dans mon organisation qui comprend ce qui arrive entre les clans de Stevenson et d’Alvarez. Je peux vous dire que ce n’est pas à notre niveau que ça bloque.»

Une date et un endroit demandés

Sulaiman confirme qu’il n’a toujours pas reçu de date et d’endroit pour le choc Stevenson-Alvarez de la part de Michel.

«On n’a pas encore obtenu ces deux informations, admet-il. Il reste deux semaines à Yvon pour me les faire parvenir soit le délai avant notre convention annuelle.»

«Pour ce qui est du fait qu’Yvon doit s’entendre avec lui-même, je dirais que c’est un peu déroutant. Par contre, on est dans une ère où les boxeurs sont représentés par des gérants ou des conseillers et ça peut compliquer les dossiers.»

«C’est pour cette raison qu’on tente de faire seulement affaire avec le promoteur.»

Un beau geste

Dans un autre ordre d’idées, on a appris que Sulaiman a posé un geste très généreux dans les semaines qui ont précédé le décès de l’arbitre Marlon B. Wright.

Le président du WBC avait fait parvenir un traitement en provenance d’une clinique réputée au Mexique après avoir récolté des informations au sujet de la maladie de Wright.

«Dans la boxe, on est une famille, a-t-il mentionné. J’étais très triste quand j’avais pris connaissance de sa situation et je voulais l’aider du mieux que je le pouvais.»