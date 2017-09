Georges St-Pierre a changé la vie d'un homme qui l'intimidait

En entrevue sur les ondes de la station américaine HOT 97, le légendaire combattant d’arts martiaux mixtes québécois Georges St-Pierre a raconté une histoire touchante selon laquelle il a changé la vie d’un individu qui l’intimidait durant sa jeunesse.

Souvent victime d’intimidation alors qu'il était jeune, «GSP» s’était tourné vers les arts martiaux, ce qui l’a inspiré plus tard à lancer la Fondation Georges St-Pierre, s'attaquant au fléau.

Cela n’a pas empêché l’athlète de montrer de la compassion envers quelqu’un qui lui a jadis fait la vie dure. St-Pierre a aperçu l’individu en question dans la rue en train de l’implorer de lui venir en aide.

«Je ne sais pas s’il était un sans-abri, mais il demandait de l’argent, raconte le Québécois. Je lui ai dit ‘que fais-tu ici?’ [il a répondu] ‘peux-tu m’aider? Ça ne va pas très bien’. Et là, je réponds ‘tu fais quoi ici? Tu es un grand et bel homme? Tu es en bonne forme’»

«Alors je lui ai donné un peu d’argent, poursuit-il, et je lui ai dit ‘va-t’en d’ici. Tu devrais avoir honte de ce que tu es en train de faire, mon homme. Beaucoup de gens tueraient pour être comme toi.»

Le discours de St-Pierre l’a enflammé, si bien qu’après s’être repris en main, l’homme est venu cogner à la porte des parents du combattant.

«Donc, il dit ‘je l’ai rencontré il y a quelques mois et il m’a dit quelque chose qui m’a ouvert les yeux et je veux simplement affirmer qu’il a changé ma vie. Maintenant j’ai un emploi et je me porte bien. Quand vous le verrez, dites-lui que je le remercie'.»

«J’ai réalisé qu’il m’intimidait probablement parce qu’il a été rudoyé par son père, confie St-Pierre. Il a été élevé seulement par son père, qui était alcoolique. Alors sa façon d’extérioriser était de le faire aux autres. Tu penses que tous ceux qui commettent de l’intimidation le font parce qu’ils sont mauvais, mais parfois c’est leur environnement qui les pousse à agir comme ça.»

Georges St-Pierre combattra dans l’octogone le 4 novembre prochain pour la première fois depuis 2013, alors qu’il avait défait Johny Hendricks par décision partagée des juges. Il affrontera le champion des poids moyens Michael Bisping à New York.