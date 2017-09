Football Québec n'imitera pas la LCF

Football Québec n'entend pas emboîter le pas à la Ligue canadienne de football (LCF), qui a annoncé mercredi l’élimination des contacts complets durant les séances d'entraînement lors de la saison régulière.

Le circuit canadien a pris cette décision dans le but d'accroître la sécurité des joueurs en réduisant les risques de blessures, principalement les commotions cérébrales.

Les Pionniers de Rimouski, qui comptent deux commotions cérébrales dans ses rangs à l’entraînement l’an dernier, pourraient pourfendre la décision de Football Québec, mais l’entraîneur adjoint Jean-Nicolas Belland prône plutôt davantage de formation chez les joueurs.

«L’idée, c’est qu’on veut que les jeunes apprennent à prendre le contact, a dit Belland, jeudi. Il y a des façons de donner le contact, et il y a des façons de les recevoir qui sont sécuritaires. On va beaucoup plus utiliser les épaules, on va empêcher les contacts avec la tête. Au niveau de la LCF, les joueurs qui arrivent à ce niveau-là connaissent déjà ces techniques-là. Ils ont plusieurs années de football dans le corps.»

En plus des techniques enseignées, un protocole a été établi par le gouvernement pour bien réagir en cas de commotion cérébrale. On garantit deux semaines de répit pour un joueur possiblement victime de commotion cérébrale.

«Évidemment, le risque n’est pas à zéro. Dès qu’on a une suspicion d’un coup à la tête maintenant, même s’il n’y a pas de symptôme, on est en droit de retirer le joueur du match. On est en droit de le retirer de l’entraînement jusqu’à ce qu’on l’évalue et qu’on vérifie qu’il n’y a pas quelque chose qui apparaisse dans les heures ou les jours qui suivent» a expliqué la physiothérapeute Marie-Claude Fournier.

Par ailleurs, les Pionniers ont récemment rencontré les joueurs de football du Sélect de l’école secondaire Paul-Hubert, pour leur apprendre à mieux effectuer les plaquages.