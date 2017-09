Des Predators plus matures, selon P.K. Subban

Le défenseur des Predators de Nashville P.K. Subban a bien hâte d’amorcer la prochaine saison, lui qui a confiance de voir son équipe connaître une autre bonne saison.

L’ancien du Canadien de Montréal, qui amorcera sa deuxième campagne à Nashville, croit que les Predators ont gagné en maturité l’an dernier, malgré cette défaite en finale de la Coupe Stanley contre les Penguins de Pittsburgh.

«Ce n’est pas agréable comme sentiment d’être aussi près du but et de ne pas obtenir le résultat souhaité, a souligné le numéro 76 au NHL.com. Mais je pense qu’après le match, on a senti l’optimisme s’installer en raison du fait que nous avons beaucoup de gars qui ont gagné de l’expérience et qui n’avaient jamais joué en séries auparavant.

«Plusieurs joueurs arrivent cette année et comprennent ce que ça prend pour se rendre aussi loin et maintenant nous devons faire mieux et atteindre notre but ultime.»

Subban soutient que les joueurs doivent vivre dans le moment présent et ne pas paniquer, advenant un début de saison difficile.

«Nous sommes affamés, mais nous respectons aussi les 30 autres équipes qui le seront également», a ajouté Subban.

«Nous tentons de ne pas regarder trop loin. L’an dernier, nous étions seulement concentrés à nous améliorer chaque jour et devenir de meilleurs coéquipiers, et ainsi former une meilleure équipe. Peu importe si tu commences la saison 10-0 ou 0-10, tu dois simplement tout faire pour t’améliorer sur une base quotidienne.»