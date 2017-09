Coupe Davis: Brayden Schnur et Denis Shapovalov joueront en simple

Le tirage officiel de la rencontre de barrage du Groupe mondial de la Coupe Davis opposant le Canada à l’Inde a été effectué jeudi, permettant de déterminer les affrontements qui auront lieu à compter de vendredi, à Edmonton.

Brayden Schnur et Denis Shapovalov ont été choisis par le capitaine Martin Laurendeau pour disputer les rencontres en simple, et ils croiseront respectivement le fer avec Ramkumar Ramanathan, 154e mondial, et Yuki Bhambri, 157e raquette mondiale, en lever de rideau.

Daniel Nestor et Vasek Pospisil seront pour leur part confrontés à Rohan Bopanna (19e mondial) et Purav Raja (56e mondial) dimanche, dans le seul match de double prévu.

Shapovalov, classé au 51e rang de l’ATP, et Schnur, 202e raquette mondiale disputeront dimanche les deux autres rencontres en simple.

«À la suite du tirage et d’une bonne semaine de préparation, nous avons très hâte d’amorcer ce week-end de tennis, a confié Laurendeau. L’Inde pose un beau défi, mais nous sommes prêts. De plus, grâce à Daniel et à Vasek qui mènent l’équipe et qui feront profiter Denis et Brayden de leur expérience, ainsi que le soutien des partisans d’Edmonton, nous devrions connaître un week-end extraordinaire.»

Les affrontements seront diffusés sur la chaîne TVA Sports.