Brian McGrattan de retour avec les Flames

Les Flames de Calgary ont rapatrié un ancien joueur, jeudi, alors qu’ils ont offert à Brian McGrattan un poste d’assistance aux joueurs au sein du personnel de développement de l’équipe.

L’ancien homme fort travaillera avec les espoirs et les joueurs de la formation, dans le but de leur offrir du soutien et des conseils, autant sur la glace qu’à l’extérieur.

McGrattan a disputé 317 rencontres dans la Ligue nationale de hockey (LNH), récoltant 10 buts et 17 aides pour 27 points. Il a de plus écopé de 609 minutes de pénalité.

Le choix de quatrième ronde des King de Los Angeles en 1999 a notamment porté les couleurs des Flames pendant trois saisons, entre 2012 et 2015.