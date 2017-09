Bonne journée de travail pour Andrew Benintendi

Andrew Benintendi a connu un fort match, totalisant trois coups sûrs et autant de points produits dans une victoire de 6-2 des Red Sox de Boston sur les Athletics d’Oakland, jeudi après-midi au Fenway Park.

Les favoris locaux ont ainsi vengé leur échec de 7-3 subi la veille.

Le voltigeur a d’abord réussi un double à la sixième reprise, permettant à Dustin Pedroia de croiser le marbre. Benintendi a ensuite touché la plaque sur une frappe de Mitch Moreland.

Benintendi a également permis à deux coéquipiers de marquer en septième lorsqu’il a cogné un simple au champ centre.

De son côté, le receveur Christian Vazquez a réussi un circuit en solo en cinquième manche pour égaler la marque. Il s’agit de son cinquième coup de canon depuis le début du calendrier régulier.

Drew Pomeranz (16-5) a connu une autre bonne sortie, ce qui lui a permis de signer son 16e gain de la saison. L’artilleur a concédé un point sur cinq coups sûrs et trois buts sur balles en six manches sur la butte.

Son vis-à-vis Daniel Gossett (4-9) a alloué trois points, cinq coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers.

Ryon Healy a étiré les bras en huitième manche pour réduire l’écart à quatre points. Celui-ci a ainsi atteint le plateau des 25 longues balles pour une première fois à sa deuxième campagne dans les ligues majeures. L’athlète de 25 ans a terminé sa journée de travail avec deux coups sûrs, tout comme le joueur d’arrêt-court Marcus Semien.

Les Red Sox trônent toujours au sommet de la section Est de la Ligue américaine. Ils détenaient une avance de trois matchs et demi sur les Yankees avant le duel entre New York et les Orioles de Baltimore, prévu plus tard en soirée.