Aaron Judge sort l'artillerie lourde

Aaron Judge a claqué deux coups de canon et les Yankees ont écrasé les Orioles de Baltimore par la marque de 13-5, jeudi à New York.

Le numéro 99 domine la Ligue américaine avec 43 circuits depuis le début de la campagne. Judge a terminé le match avec trois coups sûrs et six points produits.

Gary Sanchez et Todd Frazier ont aussi étiré les bras dans une cause gagnante.

À sa première saison complète dans les ligues majeures, Sanchez est devenu le premier receveur dans l’histoire des Bombardiers du Bronx à cogner 31 longues balles en une campagne.

Le vétéran Jacoby Ellsbury a pour sa part inscrit trois points.

Masahiro Tanaka (12-11) a passé sept manches sur la butte, concédant deux points sur huit coups sûrs et deux buts sur balles.

Dans le camp adverse, Wade Miley (8-13) a été victime de six points et six coups sûrs en seulement un tiers de manches.

Trey Mancini, Jonathan Schoop et Chance Sisco ont frappé la longue balle dans la défaite.