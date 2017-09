Top 10 des candidats au trophée Hart

Il semble peu probable que Connor McDavid lâche son emprise sur les gros trophées au cours des prochaines années, mais il aura tout de même quelques sérieux rivaux pour le titre de joueur par excellence.

Voici les 10 joueurs les plus susceptibles de remporter le trophée Hart après la prochaine saison selon le magazine The Hockey News.

1. Connor McDavid, centre, Oilers d’Edmonton

McDavid est le détenteur actuel du titre et il ne fait que s’améliorer à 20 ans. Il demeure dans le top deux des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), et il a un petit avantage sur Sidney Crosby seulement parce qu’il a un plus gros impact sur son équipe.

2. Sidney Crosby, centre, Penguins de Pittsburgh

Crosby demeure le joueur le plus complet de la Ligue. Il est l’un des meilleurs joueurs offensifs de la Ligue et il joue pour l’équipe qui remportera la coupe Stanley, toujours selon «The Hockey News».

3. Nikita Kucherov, ailier droit, Lightning de Tampa Bay

Kucherov a terminé au quatrième rang des pointeurs du circuit Bettman, derrière McDavid, Crosby et Evgeni Malkin. Si le Lightning parvient à se qualifier pour les séries, tel que le prédit «The Hockey News», il sera un candidat de choix.

4. Auston Matthews, centre, Maple Leafs de Toronto

Matthews, avec le Calder, est le premier Leaf à gagner un trophée majeur depuis le trophée Selke de Doug Gilmour en 1993, à moins que vous ne considériez le Lady Byng d’Alexander Mogilny en 2003 comme un majeur.

Matthews se retrouve maintenant dans une équipe qui pourrait rapidement devenir un sérieux candidat pour la conquête de la coupe Stanley, peut-être même cette année.

5. Carey Price, gardien, Canadiens de Montréal

Price rejoint McDavid et Erik Karlsson dans une très courte liste de joueurs qui influencent énormément les résultats de leur équipe. Price a déjà remporté le Hart en 2015. Si le CH fait bien cette saison, ce sera grandement grâce à Price, et il obtiendra de nombreux votes pour le trophée.

6. Patrick Kane, ailier droit, Blackhawks de Chicago

Kane sera intéressant à suivre cette saison. Il a obtenu le trophée en 2016 en vertu d’une saison de 106 points. Il sera intrigant de voir si sa production offensive diminuera sans Artemi Panarin.

7. Jamie Benn, ailier gauche, Stars de Dallas

Peut-être que Benn pourrait connaître sa meilleure saison en carrière. Il est en santé, et une saison complète avec Tyler Seguin et Alexander Radulov pourrait lui permettre de gonfler ses statistiques.

8. Ryan Getzlaf, centre, Ducks d’Anaheim

Getzlaf a été l’un des meilleurs joueurs en fin de saison, amassant 34 points à ses 25 derniers matchs. S’il parvient à garder ce rythme cet automne, il sera un sérieux candidat. Les experts ne le considèrent pas en raison de ses 32 ans, mais il est complet et fait preuve de leadership.

9. Brent Burns, défenseur, Sharks de San Jose

Burns a remporté le trophée Norris et terminé au quatrième rang pour le Hart, au terme de la dernière campagne. Il pourrait avoir encore plus d’importance pour les Sharks cette année, puisque Joe Thornton se remet d’une blessure sérieuse au genou et que Patrick Marleau a quitté vers Toronto.

10. Erik Karlsson, défenseur, Sénateurs d’Ottawa

Karlsson mérite d’être mieux placé dans cette liste, puisqu’il a un impact énorme sur son équipe. Il contrôle le jeu d’un bout à l’autre de la patinoire. Mais les intervenants qui votent ne lui donnent pas assez de crédit. Il fait partie des trois meilleurs joueurs au monde.