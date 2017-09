Serena Williams présente publiquement sa fille

«Je vous présente Alexis Olympia Ohanian Jr.»

La joueuse de tennis américaine Serena Williams a dévoilé mercredi les premières images de sa fille, née le 1er septembre en Floride, dans une vidéo postée sur compte Instagram.

Absente depuis fin janvier et sa victoire aux Internationaux d'Australie, Serena Williams avait révélé en avril qu'elle attendait son premier enfant.

Le message de la joueuse de 35 ans est accompagné d'une photo d'elle et de sa fille, ainsi que d'une vidéo d'un peu plus de 2 minutes qui retrace les neuf mois de grossesse vécue par l'ex-N.1 mondiale, depuis la première échographie jusqu'à sa sortie de la clinique.

Meet Alexis Olympia Ohanian Jr. You have to check out link in bio for her amazing journey. Also check out my IG stories ����❤️❤️ Une publication partagée par Serena Williams (@serenawilliams) le 13 Sept. 2017 à 6h39 PDT

La petite fille pesait 3,1 kg à la naissance, selon le faire-part qui clôt la vidéo. Il précise que l'enfant a déjà un titre du Grand chelem.

Une séquence tournée à Melbourne montre en effet Serena tenant le trophée devant les photographes et soufflant «C'est mon bébé». La légende explique que «personne ne sait alors que je suis enceinte de huit semaines».

Elle montre son ventre rebondi à mesure que le fœtus grandit et révèle des scènes de vie du couple qu'elle forme avec Alexis Ohanian, co-fondateur de la plateforme Reddit. Elle ne cache pas non plus les désagréments de la grossesse, dont les chevilles enflées.

La première image du bébé intervient à la fin de la vidéo, peu avant de quitter la clinique, six jours après la naissance.

«Ça a été très, très long, il y a eu beaucoup de complications, mais regardez ce que nous avons, une petite fille!», lance la jeune maman.

Dans une longue interview au magazine Vogue en août, la cadette des soeurs Williams avait promis de faire un retour en Australie en janvier 2018.