Septième manche fatale pour les Nationals

Les Braves d’Atlanta ont inscrit six points lors de la septième manche pour venir à bout des Nationals par la marque de 8-2, mercredi, à Washington.

Dansby Swanson a frappé un simple bon pour deux points, avant de voir Matt Kemp claquer un grand chelem, lors de cette manche productive.

Lane Adams a quant à lui obtenu trois coups sûrs, dans la victoire.

Trea Turner a bien fait dans le rectangle des frappeurs pour les Nationals avec une récolte de trois coups sûrs, en plus de toucher la plaque à deux reprises.

La victoire est allée au dossier de Luiz Gohara (1-1). Le gaucher de 21 ans a accordé six coups sûrs et deux points en six manches de travail.

Max Scherzer (14-6) a pour sa part connu un rare départ difficile. Il a concédé sept coups sûrs et autant de points en six manches.