Les Indians battent le record de l'ère moderne!

Les Indians l’ont emporté 5-3 sur les Tigers de Detroit, mercredi après-midi à Cleveland, pour battre le record de l'ère moderne des Athletics d’Oakland, datant de 2002, avec une 21e victoire d'affilée.

Les Athletics avaient pour leur part gagné 20 matchs consécutifs.

Dans l’histoire du baseball majeur, les Cubs de Chicago ont aussi connu une séquence de 21 gains en 1935. Le record officiel, qui demeure contesté par plusieurs, est de 26 victoires et appartient aux Giants de New York. Il y a toutefois lieu de préciser que les Giants avaient plutôt aligné 27 matchs sans subir la défaite. Ils avaient aussi livré un verdict nul entre le 7 et le 30 septembre 1916.

Concernant la partie de mercredi, les Indians ont profité d’un circuit de trois points du voltigeur Jay Bruce dès la première manche. Le receveur Roberto Perez a pour sa part frappé une longue balle en solo plus tard cette partie.

Au monticule, le partant Mike Clevinger (10-5) a savouré la victoire après avoir alloué trois points, dont un seul mérité, en cinq manches et deux tiers de travail. Les releveurs Nick Goody, Tyler Olson, Bryan Shaw et Cody Allen ont complété le boulot. Allen a ainsi obtenu son 27e sauvetage de la saison.

Dans le camp des Tigers, Buck Farmer (4-3) a quitté la partie après quatre manches. Il a permis quatre points à la suite de quatre coups sûrs et trois buts sur balles.

Soulignons que TVA Sports présentera le prochain match des Indians, dès 19h jeudi face aux Royals de Kansas City.