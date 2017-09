Les 61 joueurs au camp des Canadiens

Les Canadiens de Montréal ont dévoilé mercredi la liste des 61 joueurs qui participeront à leur camp d'entraînement.

Les joueurs se présenteront pour des tests physiques et médicaux au complexe d’entraînement du CH à Brossard jeudi et commenceront le travail sur la glace vendredi.

Un total de six gardiens, 19 défenseurs et 36 attaquants participera au camp et aucune surprise ne figure dans l’effectif. Le camp des recrues se terminait mercredi.

Le CH présentera un match intra-équipe dimanche au Centre Bell à 13h.

Les joueurs au camp des Canadiens (position si nécessaire, ligue en 2016-2017)



ATTAQUANTS



Jeremiah Addison (ailier, OHL)

Daniel Audette (centre, LAH)

Jordan Boucher (ailier, LAH)

David Broll (ailier, LAH)

Paul Byron (ailier, LNH)

Daniel Carr (ailier, LNH/LAH)

Kevin Dufour (ailier, ECHL)

Philip Danault (ailier, LNH)

Jacob De La Rose (ailier, LNH/LAH)

Jonathan Drouin (centre/ailier, LNH)

Thomas Ebbing (centre, NCAA)

Markus Eisenschmid (centre, LAH)

Maxime Fortier (ailier, LHJMQ)

Byron Froese (centre, LNH/LAH)

Alex Galchenyuk (ailier/centre, LNH)

Alexandre Goulet (centre, LHJMQ/LAH)

Jérémy Grégoire (centre, LAH)

Ales Hemsky (ailier, LNH)

Peter Holland (centre, LNH)

Charles Hudon (ailier, LNH/LAH)

Artturi Lehkonen (ailier, LNH)

Andreas Martinsen (ailier, LNH)

Michael McCarron (ailier, LNH/LAH)

James McEwan (centre, OHL)

Torrey Mitchell (centre, LNH)

Max Pacioretty (ailier, LNH)

Niki Petti (centre, OHL/LAH)

Tomas Plekanec (centre, LNH)

Martin Reway (ailier, blessé)

Nikita Scherbak (ailier, LNH/LAH)

Andrew Shaw (ailier, LNH)

Chris Terry (ailier, LNH/LAH)

Yannick Veilleux (ailier, LAH/ECHL)

Antoine Waked (ailier, LHJMQ)

DÉFENSEURS



Karl Alzner (LNH)

Jordie Benn (LNH)

Simon Bourque (LHJMQ)

William Corrin (LAH/ECHL)

Brandon Davidson (LNH)

Éric Gélinas (LNH/ LAH)

Jakub Jerabek (KHL)

Noah Juulsen (WHL)

Stefan Leblanc (OHL)

Brett Lernout (LNH/LAH)

Victor Mete (OHL)

Joe Morrow (LNH/LAH)

Thomas Parisi (NCAA)

Saverio Posa (ECHL)

Jeff Petry (LNH)

Zach Redmond (LNH/LAH)

Matt Taormina (LAH)

David Schlemko (LNH)

Mark Streit (LNH)

Shea Weber (LNH)

GARDIENS



Zachary Fucale (LAH/ECHL)

Charlie Lindgren (LNH/LAH)

Michael McNiven (OHL)

Al Montoya (LNH)

Carey Price (LNH)

Antoine Samuel (LHJMQ)