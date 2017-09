Plus de Québécois au camp des Canadiens

Depuis plusieurs années, le Canadien se fait reprocher de négliger le talent québécois. Toutefois, selon un recensement effectué par Le Journal de Montréal dans les derniers jours, le directeur général Marc Bergevin et son équipe de recruteurs semblent avoir corrigé le tir pour leur camp d’entraînement qui s’amorce jeudi à Brossard.

On dénombre 16 patineurs québécois qui sauteront sur la glace pour tenter de se tailler un poste au sein de l’escouade dirigée par Claude Julien, ou avec le Rocket de Laval, dans les prochaines semaines.

C’est le plus grand nombre pour une équipe dans la LNH, où on en dénombre un total de 121. C’est un peu surprenant étant donné que le Tricolore n’a sélectionné aucun hockeyeur de la

Belle Province au cours du dernier repêchage, en juin dernier à Chicago.

Bien sûr, les premiers noms qui viennent en tête sont ceux de Jonathan Drouin, Phillip Danault, Torrey Mitchell et Charles Hudon. Si les postes de Drouin et Danault semblent assurés, ceux de Mitchell et de Hudon seront liés à leurs performances pendant le camp d’entraînement. Il y a également le défenseur Éric Gélinas qui tentera de brouiller les cartes au sein de la brigade défensive.

Quand tu réalises que ça commence demain...!/ When you realize it starts tomorrow ...! @canadiensmtl #montreal #camp #habs #letsdoit @ccmhockey Crédit photo: Vincent Éthier RDS Une publication partagée par Eric Gelinas (@egelinas44) le 13 Sept. 2017 à 15h02 PDT

Même si tout indique qu’ils commenceront leur saison dans l’uniforme du Rocket de Laval dans la Ligue américaine, le gardien Zachary Fucale, le défenseur Simon Bourque et les attaquants Daniel Audette, Jérémy Grégoire et Antoine Waked tenteront de laisser une belle carte de visite aux dirigeants du Canadien.

Mardi, Jordan Boucher, Maxime Fortier et Alexandre Goulet ont obtenu une invitation de dernière minute pour le camp d’entraînement. Toutefois, au mieux, ils auront la possibilité de décrocher un contrat avec le club-école du Canadien ou une entente à deux volets LAH-ECHL.

Vegas et Colorado aiment le talent québécois

Chez les autres formations de la LNH, on peut noter que les Golden Knights de Vegas et l’Avalanche du Colorado n’hésitent pas à faire de la place aux patineurs québécois.

Ils en auront huit chacun jeudi, alors que leur camp prendra son envol. D’ailleurs, ce sont deux formations qui pourraient avoir plus de Québécois que le Canadien lors de leur premier match de saison régulière.

À Denver, le gardien Jonathan Bernier, le défenseur Mark Barberio et les attaquants Gabriel Bourque et A.J. Greer ont des chances réelles de commencer la campagne avec l’Avalanche. Du côté de Las Vegas, Marc-André Fleury, Jonathan Marchesssault et David Perron semblent assurés d’un poste.

Aucun à Edmonton

Pendant ce temps, à Edmonton, les Oilers n’auront aucun joueur québécois à leur camp d’entraînement. C’est la seule équipe du circuit Bettman qui est dans cette situation.

Par contre, il faut préciser que la formation albertaine détient les droits du défenseur Vincent Desharnais, lui qui joue avec les Friars de Providence (NCAA). Le colosse de 6 pi 6 po et 207 lb ne peut pas prendre part au camp des Oilers, car il n’a pas de contrat professionnel.

Si c’était le cas, il perdrait son admissibilité et sa bourse d’études dans la NCAA.

Il y a de bonnes chances qu’il puisse tenter sa chance à Edmonton pour la saison 2019-2020.

Québécois (16) au camp des Canadiens

Jonathan Drouin, 22 ans, attaquant

Phillip Danault, 24 ans, attaquant

Torrey Mitchell, 32 ans, attaquant

Charles Hudon, 23 ans, attaquant

Éric Gélinas, 26 ans, défenseur

Zachary Fucale, 22 ans. gardien

Daniel Audette, 21 ans, attaquant

Jérémy Grégoire, 22 ans, attaquant

Simon Bourque, 20 ans, défenseur

Antoine Waked, 21 ans, attaquant

Jordan Boucher, 23 ans, attaquant

Maxime Fortier, 19 ans, attaquant

Alexandre Goulet, 21 ans, attaquant

Kevin Dufour, 25 ans attaquant

Yannick Veilleux, 24 ans, attaquant

Antoine Samuel, 19 ans, gardien

2• Avalanche du Colorado (8)

Mark Barberio, 27 ans, défenseur

Jonathan Bernier, 29 ans, gardien

Gabriel Bourque, 26 ans, attaquant

A.J. Greer, 20 ans, attaquant

Jean-Christophe Beaudin, 20 ans, attaquant

Félix Girard, 23 ans, attaquant

Julien Nantel, 21 ans, attaquant

Nicolas Meloche, 20 ans, défenseur

Autres équipes

Golden Knights de Vegas (8)

Marc-André Fleury, 32 ans, gardien

Jonathan Marchessault, 26 ans, attaquant

David Perron, 29 ans, attaquant

Stefan Matteau, 23 ans, attaquant

William Carrier, 22 ans, attaquant

Maxime Lagacé, 24 ans, gardien

Nikolas Brouillard, 22 ans, défenseur

Alex Barré-Boulet, 20 ans, attaquant

Ducks d’Anaheim (7)

François Beauchemin, 37 ans, défenseur

Antoine Vermette, 35 ans, attaquant

Antoine Morand, 18 ans, attaquant

Kevin Roy, 24 ans, attaquant

Giovanni Fiore, 21 ans, attaquant

Maxime Comtois, 18 ans, attaquant

Alex Dostie, 20 ans, attaquant

Sénateurs d’Ottawa (7)

Derick Brassard, 29 ans, attaquant

Alexandre Burrows, 36 ans, attaquant

Jean-Gabriel Pageau, 24 ans, attaquant

Thomas Chabot, 20 ans, défenseur

Vincent Dunn, 21 ans, attaquant

Gabriel Gagné, 20 ans, attaquant

Francis Perron, 21 ans, attaquant

Lightning de Tampa Bay (7)

Alex Killorn, 27 ans, attaquant

Cédric Paquette, 24 ans, attaquant

Michaël Bournival, 25 ans, attaquant

Yanni Gourde, 25 ans, attaquant

Gabriel Dumont, 26 ans, attaquant

Mathieu Joseph, 20 ans, attaquant

Daniel Walcott, 23 ans, défenseur

Predators de Nashville (6)

Frédérick Gaudreau, 24 ans, attaquant

Pierre-Cédric Labrie, 30 ans, attaquant

Samuel Girard, 19 ans, défenseur

Anthony Richard, 20 ans, attaquant

Frédéric Allard, 19 ans, défenseur

Alexandre Carrier, 20 ans, défenseur

Panthers de la Floride (6)

Jonathan Huberdeau, 24 ans, attaquant

Jason Demers, 29 ans, défenseur

Michael Matheson, 23 ans, défenseur

Roberto Luongo, 38 ans, gardien

Alexandre Grenier, 26 ans, attaquant

Samuel Montambeault, 20 ans, gardien

Flyers de Philadelphie (5)

Sean Couturier, 24 ans, attaquant

Samuel Morin, 22 ans, attaquant

Pascal Laberge, 19 ans, attaquant

Danick Martel, 22 ans, attaquant

Nicolas Aubé-Kubel, 21 ans, attaquant

Blackhawks de Chicago (4)

Corey Crawford, 32 ans, gardien

Jean-François Bérubé, 26 ans, gardien

Laurent Dauphin, 22 ans, attaquant

Alexandre Fortin, 20 ans, attaquant

Canucks de Vancouver (4)

Michael Chaput, 25 ans, attaquant

Yan-Pavel Laplante, 22 ans, attaquant

Alex Biega, 29 ans, défenseur

Guillaume Brisebois, 20 ans, défenseur

Red Wings de Detroit (4)

P.-Alexandre Parenteau, 34 ans, attaquant

Xavier Ouellet, 24 ans, défenseur

Anthony Mantha, 23 ans, attaquant

Louis-Marc Aubry, 25 ans, attaquant

Hurricanes de la Caroline (3)

Julien Gauthier, 19 ans, attaquant

Nicolas Roy, 20 ans, attaquant

Callum Booth, 20 ans, gardien

Blue Jackets de Columbus (3)

Pierre-Luc Dubois, 19 ans, attaquant

David Savard, 26 ans, défenseur

Samuel Vigneault, 22 ans, attaquant

Islanders de New York (3)

Steve Bernier, 32 ans, attaquant

Anthony Beauvillier, 20 ans, attaquant

Arnaud Durandeau, 18 ans, attaquant

Rangers de New York (3)

David Desharnais, 30 ans, attaquant

Gabriel Fontaine, 20 ans, attaquant

John Gilmour, 24 ans, défenseur

Penguins de Pittsburgh (3)

Kris Letang, 30 ans, défenseur

Jean-Sébastien Dea, 23 ans, attaquant

Zachary Lauzon, 18 ans, défenseur

Bruins de Boston (3)

Patrice Bergeron, 32 ans, attaquant

Jérémy Lauzon, 20 ans, défenseur

Cédric Paré, 18 ans, attaquant

Coyotes de l’Arizona (3)

Anthony Duclair, 22 ans, attaquant

Louis Domingue, 25 ans, gardien

Pierre-Olivier Joseph, 18 ans, défenseur

Sharks de San Jose (3)

Marc-Édouard Vlasic, 30 ans, défenseur

Jérémy Roy, 20 ans, défenseur

Antoine Bibeau, 23 ans, gardien

Sabres de Buffalo (3)

Nicolas Deslauriers, 26 ans, attaquant

Jason Pominville, 34 ans, attaquant

Marco Scandella, 27 ans, défenseur

Blues de St. Louis (2)

Samuel Blais, 21 ans, attaquant

David Noël, 18 ans, défenseur

Flames de Calgary (2)

Émile Poirier, 22 ans, attaquant

D’Artagnan Joly, 18 ans, attaquant

Stars de Dallas (2)

Antoine Roussel, 27 ans, attaquant

Philippe Desrosiers, 22 ans, gardien

Jets de Winnipeg (1)

Mathieu Perreault, 29 ans, attaquant

Devils du New Jersey (1)

Brandon Gignac, 19 ans, attaquant

Capitals de Washington (1)

Alex Chiasson, 26 ans, attaquant

Maple Leafs de Toronto (1)

Frédérick Gauthier, 22 ans, attaquant

Wild du Minnesota (1)

Dylan Labbé, 22 ans, attaquant

Kings de Los Angeles (1)

Bokondji Imama, 21 ans, attaquant