L'ancien des Canadiens Christian Thomas dans l'organisation des Penguins

L’ancien attaquant des Canadiens de Montréal Christian Thomas a signé un contrat de la Ligue américaine (LAH) avec la filiale des Penguins de Pittsburgh à Wilkes-Barre/Scranton, a-t-il été annoncé mercredi.

L’entente est valide pour un an.

Thomas a connu la meilleure saison de sa carrière dans les ligues mineures en 2016-2017 quand il a inscrit 24 buts et 25 aides pour un total de 49 points en 65 matchs avec les Bears de Hershey, affiliés aux Capitals de Washington.

Le fils de Steve Thomas a marqué un but et engrangé deux aides dans sa carrière de 27 rencontres de la Ligue nationale de hockey (LNH). Le choix de deuxième tour des Rangers de New York au repêchage de 2010 n’a que 25 ans, mais n’a toujours pas percé à proprement dit sur le circuit.

L’ailier canadien a porté les couleurs des Rangers, des Canadiens des Coyotes de l’Arizona. Le CH l’avait acquis des Rangers contre l’espoir américain déchu Danny Kristo, puis l’avait envoyé à Glendale contre Lucas Lessio à la fin 2015.