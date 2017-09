Irma : une série des Marlins est déplacée

À la suite du passage de l’ouragan Irma en Floride, les Marlins de Miami et les ligues majeures de baseball ont pris la décision de déplacer à Milwaukee les matchs contre les Brewers qu’ils devaient initialement disputer à domicile.

La formation floridienne a annoncé le tout mercredi.

Malgré le fait que le Marlins Park soit fonctionnel et en bon état pour présenter des rencontres, les têtes dirigeantes ont pris cette décision pour permettre aux gens de la communauté, dont leurs employés, de s’occuper de leurs problèmes personnels.

Les Marlins et les Brewers croiseront le fer trois fois, de vendredi à dimanche, et les Marlins seront de retour à Miami pour accueillir les Mets de New York à compter de lundi.