Ilya Kovalchuk se moque de la relation entre Evgeni Malkin et Phil Kessel

L’attaquant russe Ilya Kovalchuk agace son compatriote Evgeni Malkin sur Instagram.

Malkin savoure les derniers instants de la saison morte sur les verts et l’attaquant des Penguins de Pittsburgh a publié mardi une photo de lui et Sidney Crosby au golf. «Mon meilleur match à vie!» a écrit «Geno».

Or, sur la photo en question, une troisième personne impossible à identifier a été coupée du cadrage. C’est là que Kovalchuk intervient.

«Qui était le troisième gars que tu as coupé sur la photo, Phil Kessel?» a demandé la vedette de la Ligue continentale de hockey (KHL) en commentaire. Les propos ont été traduits par le Sport-Express.

