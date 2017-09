Ignacio Piatti parmi les cinq meilleurs joueurs de la MLS selon FIFA 18

Les attaquants Sebastian Giovinco et David Villa dominent le palmarès des joueurs les mieux cotés de la MLS par les concepteurs du jeu EA Sports FIFA 18 dévoilé mardi.

Pas très loin derrière, on retrouve la vedette argentine de l’Impact de Montréal Ignacio Piatti, à qui on a attribué la cote de 80. Deux autres joueurs de l’Impact se trouvent également parmi le top 25, soit Blerim Dzemaili (78) et Laurent Ciman (76).

Giovinco (82) et Villa (82) sont les deux joueurs les mieux cotés du jeu pour l’année 2018. Ils sont aussi les deux derniers récipiendaires du titre de joueur par excellence du circuit Garber.

L’international allemand du Fire de Chicago Bastian Schweinsteiger (81) pointe seul au troisième rang.

Piatti arrive au quatrième échelon, en compagnie de Kaka (Orlando City SC) et de Jonathan dos Santos (Galaxy).

Voici le classement complet :

Sebastian Giovinco, Toronto – 82

David Villa, NYCFC – 82

Bastian Schweinsteiger, Chicago – 81

Ignacio Piatti, Montreal – 80

Kaka, Orlando – 80

Jonathan dos Santos, LA – 80

Miguel Almiron, Atlanta – 79

Giovani dos Santos, LA – 79

Diego Valeri, Portland – 79

Andrea Pirlo, NYCFC – 79

Clint Dempsey, Seattle – 78

Pedro Santos, Columbus – 78

Nicolas Lodeiro, Seattle – 78

Osvaldo Alonso, Seattle – 78

Michael Bradley, Toronto – 78

Blerim Dzemaili, Montreal – 78

Tim Howard, Colorado – 78

Romain Alessandrini, LA – 77

Josef Martinez, Atlanta – 76

Victor Vazquez, Toronto – 76

Fredy Montero, Vancouver – 76

Jozy Altidore, Toronto – 76

Federico Higuain, Columbus – 76

Laurent Ciman, Montreal – 76

Bradley Wright-Phillips, New York – 75