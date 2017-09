Derick Brassard ratera le début du camp des Sénateurs

Erik Karlsson ne sera pas le seul absent lorsque le camp des Sénateurs d’Ottawa prendra son envol.

À la veille de l’ouverture, l’équipe a annoncé mercredi que l’attaquant Derick Brassard brillerait par son absence, lui qui est toujours blessé à l’épaule droite.

En juin, l’entraîneur-chef Guy Boucher avait pourtant affirmé que Brassard se remettait bien de son opération.

«Je lui ai parlé récemment et il a déjà recommencé à s’entraîner. Il a déjà eu une opération à son épaule et il s’en était bien remis. Je crois que tout va rentrer dans l’ordre et qu’il devrait être rétabli pour le début de la saison.»

L’an passé, l’ancien des Rangers de New York et des Blue Jackets de Columbus a disputé 81 rencontres et amassé 39 points, dont 14 buts.

En début de semaine, Karlsson avait confirmé qu’il allait manquer le début du camp.

Passé sous le bistouri pour réparer des tendons endommagés dans son pied gauche au mois de juin, le défenseur n’a toujours pas recommencé à patiner.