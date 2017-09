Vernon Adams fils écorche les Alouettes

Après Jonathan Crompton la semaine dernière, un autre ancien quart-arrière des Alouettes de Montréal s’en est pris à l’organisation mercredi.

Quelques minutes après l’annonce des congédiements de l’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine et de son adjoint Noel Thorpe en matinée mercredi, Vernon Adams fils a publié un message d’une grande simplicité sur Twitter, mais qui exprime très bien son état d’esprit.

@3DownNation Former #AlsMTL QB Vernon Adams Jr gets the last laugh. pic.twitter.com/Ei5I4TDtYA