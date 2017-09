Anwar Stewart se moque du congédiement de Jacques Chapdelaine et de Noel Thorpe

Anwar Stewart ne portait visiblement pas Jacques Chapdelaine et Noel Thorpe dans son cœur.

L’ancien ailier défensif des Alouettes de Montréal s’est moqué du congédiement des deux hommes de football, mercredi.

Peu de temps après l’annonce de leur licenciement, Stewart a réagi avec sarcasme sur Twitter.

«Les dieux du football m’ont permis de me réveiller avec le sourire au visage. JC (Jacques Chapdelaine) et NT (Noel Thorpe), j’aimerais voir vos faces présentement. Voici la mienne :) :)»

The Football Gods Woke Me up with a Smile on my Face. Wow JC and NT, would love to see your Faces right now. Here is my Face, ����