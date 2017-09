À vitesse grand V

Publié aujourd'hui à 16h00

Mis à jouraujourd'hui à 16h12

Un grand total de 217 joueurs ont été choisis lors du dernier repêchage de la LNH. Du lot, une vingtaine de gardiens ont été réclamés.

Alex D’Orio a été ignoré. Le cerbère des Sea Dogs de Saint-Jean dans la LHJMQ n’a pas eu la chance d’entendre son nom être prononcé à Chicago.

Le jeune homme ne s’est pas affaissé. Le même jour, les Penguins lui lançaient une invitation à participer à leur camp d’entraînement.

Plus tôt ce mercredi, ils ont annoncé qu’ils lui accordaient un contrat d’entrée dans la Ligue nationale de hockey.

Rien de moins!

Calculez ça comme vous voudrez, mais on peut dire que D’Orio est maintenant plus avancé que 80% des joueurs choisis en juin dernier... et qui n’ont toujours pas de contrat en poche.

Tout s’est passé à la vitesse grand V pour D’Orio.

Les Penguins lui ont donné le premier match au tournoi des recrues, où il a impressionné.

Les champions de la Coupe Stanley lui ont alors accordé les deux prochains départs, matchs qu’il a remportés.

C’était assez pour convaincre l’état-major de l’équipe. Les Penguins ne voulaient pas l’échapper dans le prochain repêchage.

Bill Guerin a avisé D’Orio des plans de l'organisation. Deux jours plus tard, il a un contrat en poche.

Le cas Jean-Sébastien Dea

Le cas du natif de Sherbrooke me rappelle beaucoup celui de Jean-Sébastien Dea.

Malgré une saison de 45 buts en 2012-2013, Dea était ignoré au repêchage au New Jersey il y a quatre ans.

Quelques heures après la séance des rondes 2 à 7 du repêchage de 2013, l’attaquant des Huskies recevait une invitation... de ces mêmes Penguins.

Le 17 septembre 2013, deux mois après le repêchage, Dea signait son premier contrat professionnel dans la LNH.

Le Lavallois passait lui aussi devant bien des joueurs repêchés, qui ne signeront peut-être jamais un premier contrat professionnel de leur vie...

Revenons à D’Orio : il a fait face à de l’adversité cette année.

En pleine saison d’éligibilité au repêchage dans la LNH, D’Orio a vu Callum Booth débarquer chez les Sea Dogs, avec les résultats que vous connaissez. Ils ont remporté le championnat de la saison régulière et la coupe du Président.

Après le 1er janvier, il n’a joué que 11 matchs, la plupart contre des équipes de bas de classement.

L’entraîneur-chef Danny Flynn ne lui a donné aucune chance de se faire valoir en séries. D'Orio est venu à la rescousse de Booth lors du massacre de 12-5 contre les Otters d'Erie au tournoi de la Coupe Memorial.

Pas évident d’impressionner les recruteurs de la LNH quand on réchauffe le banc...

Ils étaient d’ailleurs nombreux à l’admettre à quelques jours du repêchage en juin dernier : ils ne l’avaient à peu près pas vu jouer cette saison. Ils avaient de la difficulté à bien l'évaluer.

Chose sûre, Alex D’Orio est maintenant sous contrat et il verra beaucoup d’action cette année à Saint-Jean.

C’est drôle comment les choses changent vite parfois dans la vie... C’est la beauté du hockey.

Avant que j’oublie : au 199e échelon, au septième tour du repêchage, le Canadien de Montréal a opté pour le gardien Cayden Primeau. D’Orio, un produit du territoire du CH, était alors disponible.

S’il devait connaître une belle carrière professionnelle, D'Orio deviendra un (autre) bel exemple de joueur québécois à ne pas avoir eu sa chance avec le Tricolore.

On ne les compte plus tellement ils sont nombreux, mais voilà un autre nom à surveiller.