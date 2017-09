Une saine rivalité entre Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime

Même s’il est actuellement en avance sur son bon ami Denis Shapovalov au même âge, Félix Auger-Aliassime assure que les deux vedettes montantes du tennis canadien vivent une rivalité saine qui les pousse à devenir meilleurs.

Auger-Aliassime a réussi à percer le top 200 plus rapidement que son bon ami, mais force est d’admettre que la carrière de Shapovalov ne va pas trop mal non plus. Pendant qu’Auger-Aliassime grimpait au 168e rang mondial, Shapovalov, un an plus vieux que le Québécois, se hissait au 51e échelon.

«On a chacun nos styles et nos carrières respectives. On a également fait face à des défis différents et nous sommes des joueurs très différents, mais nous sommes de très bons amis en dehors du terrain. Le succès de l’un et l’autre nous pousse à devenir de meilleurs joueurs. Nous vivons une rivalité très saine et c’est un très bon ami», a assuré la raquette québécoise, lundi.

Dans ses rêves les plus fous, Auger-Aliassime se voit connaître du succès chez les professionnels tout comme son ami Shapovalov dans le but de représenter le Canada à la Coupe Davis, ensemble.

«On est des amis, des compétiteurs et on travaille tous les deux extrêmement fort. Ça nous pousse à devenir les meilleurs joueurs qu’on peut devenir dans le but d’aider le tennis canadien à atteindre un autre niveau. De pouvoir jouer la Coupe Davis ensemble, ce serait incroyable», a estimé le Québécois.