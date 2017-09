Un chandail spécial pour les 100 ans des Maple Leafs

Les Maple Leafs ont dévoilé mardi un chandail spécial qu’ils porteront le 19 décembre à l’occasion de leur 100e anniversaire.

Celui-ci fait référence aux Arenas, le nom de l’équipe de Toronto de 1917 à 1919. La formation s’est ensuite appelée les St. Patricks jusqu’en 1927, où elle a été renommée les Maple Leafs.

To start the next century of @MapleLeafs hockey, on December 19 we’re going back to the beginning. #StandWitness pic.twitter.com/bCOpDYvfrN