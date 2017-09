Un ailier défensif méconnu sauve les Broncos

Avec cinq secondes à jouer, Shelby Harris a bloqué une tentative de placement égalisateur de 36 verges du botteur de précision des Chargers de Los Angeles, Younghoe Koo, et ainsi préservé une victoire de 24-21 des Broncos à l’occasion de leur match inaugural de la saison 2017 à Denver, lundi.

Harris, joueur méconnu depuis le début de sa carrière en 2014, a ruiné les efforts de Philip Rivers. Le quart-arrière a dirigé de main de maître une remontée des Chargers (0-1) au quatrième quart avec deux passes de touché lors des 15 dernières minutes.

La première victoire des Chargers sous la bannière de Los Angeles depuis leur déménagement de San Diego devra donc attendre. Pour leur part, les Broncos (1-0) gagnent leur premier match de la saison dans une sixième campagne de suite, la plus longue séquence du genre en cours dans la NFL.

À la barre de l’attaque des Broncos, Trevor Siemian (17 en 28) a offert une performance sans réel anicroche, si bien que l’équipe du Colorado menait 24-7 après les 45 premières minutes de jeu. Siemian a décoché deux passes de touché à Bennie Fowler III et lancé le ballon cinq fois à Demariyus Thomas pour des gains totaux de 219 verges, commettant une interception au passage. Son vis-à-vis Rivers (22 en 23) a totalisé trois majeurs, 192 verges aériennes et une interception.

Les Broncos ont dominé le jeu au sol. C.J. Anderson (81 verges en 20 courses) et Jamaal Charles (40 verges en 10 courses) ont porté l’attaque terrestre sur leurs épaules et Siemian a lui-même complété le travail avec 19 verges et un touché. Chez les visiteurs, Melvin Gordon a été spectaculaire, mais limité à 54 verges.

Si Koo a échoué au pire moment possible, Brandon McManus, lui, a réussi sa seule tentative de placement de la rencontre, un botté de 20 verges dans les derniers instants du troisième quart en faveur des Broncos.