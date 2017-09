Retrouvailles victorieuses pour Chelsea et Conte

Chelsea et Antonio Conte n'ont pas raté leurs retrouvailles avec la Ligue des champions en battant facilement les Azerbaïdjanais de Qarabag 6-0, grâce à des buts de Pedro, Zappacosta, Azpilicueta, Bakayoko et Batshuayi, mardi, à Stamford Bridge.

Conte, l'homme qui a conduit les Blues vers le titre de champion d'Angleterre lors de la saison écoulée, a aussi une revanche à prendre après sa piteuse élimination, avec la Juventus Turin en 2013, à Istanbul. Et comme il l'avait annoncé, le technicien italien a fait tourner son effectif, seuls six des titulaires alignés à Leicester en Premier League, dont Pedro et Zappacosta, ont débuté la partie.

Chelsea a rapidement et logiquement concrétisé sa domination en ouvrant la marque par Pedro. Bien servi par Willian, l'attaquant espagnol a envoyé le ballon au fond des filets du plat du pied (5e). A la demi-heure de jeu, une action anodine partant de la surface des Blues a envoyé Davide Zappacosta marquer le deuxième but après une chevauchée solitaire le long de la ligne de touche.

Au retour des vestiaires, Chelsea a poursuivi son cavalier seul et a logiquement ajouté un troisième but dix minutes plus tard. Après un contrôle sans être inquiété, Fabregas a centré sur la tête de Cesar Azpilicueta qui n'a laissé aucune chance au gardien visiteur (55e).

Conte a alors fait entrer Eden Hazard, de retour de blessure, pour lui donner plus de temps de jeu. Cela n'a en rien perturbé la marche en avant des Blues qui ont ajouté trois autres buts, signés Tiemou Bakayoko et Michy Batshuayi, un ancien Marseillais comme Azpilicueta.

Chelsea, seul en tête du groupe C après le nul 0-0 entre l'AS Rome et l'Atletico, peut se préparer tranquillement au choc au sommet de la 5e journée de Premier League, dimanche, face à Arsenal, et une victoire lui permettra de prendre la tête du classement avant l'entrée en lice du leader, Manchester United, devant Everton.