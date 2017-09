«Moneyball», prise 2

Publié aujourd'hui à 09h04

Mis à jouraujourd'hui à 09h12

Le film «Moneyball» relate l’histoire de la séquence de 20 victoires des Athletics’s d’Oakland en 2002. Cette marque est la meilleure séquence de victoires de l’ère moderne , depuis l’expansion du baseball en 1961. Le long métrage nous a permis de vivre l’intensité au sein d’une équipe qui n’avait pas le budget de connaître autant de succès.

Une fois la saison 2001 terminée, les A’s ont perdu plusieurs joueurs-clés. Le joueur par excellence de la Ligue américaine en 2000, Jason Giambi, est passé aux Yankees, le releveur de fin de match Jason Isringhausen a pris le chemin de St. Louis tandis que le très populaire Johnny Damon a quitté pour Boston.

Ces nombreux changements ont forcé la main du directeur général, Billy Beanne d'accorder des contrats à des joueurs qui n’étaient pas dispendieux, mais qui avaient un certain talent. Le début de saison a été chaotique. Ils ont connu une séquence pitoyable de 5-16. L’histoire du film se déroule autour de leur série de victoires de 20 matchs, et avec raison. Sauf, on a oublié de nous partager le prélude du film. Du 6 juin au 24 juin la fiche des A’s était de 16-1.

Ont-ils gagné la Série mondiale? Malheureusement non, David n’a pas pu battre Goliath. Les grands vainqueurs furent une formation avec l’une de plus haute masse salariale, les Angels de la Californie.

Cleveland, c’est une autre histoire

Les Indians de Cleveland ont la chance d’égaler la marque de 20 victoires d’Oakland et même de la surpasser. Le chemin pour y rendre n’a pas était construit de la même façon. Les dirigeants de la formation de Cleveland ont l’argent pour garder leurs jeunes joueurs et acquérir d’autres joueurs. L’an dernier, au mois juillet, le releveur Andrew Miller a été acquis des Yankees de New York. Avant le début de cette saison, ils ont fait signer un contrat au joueur autonome, Edwin Encarnacion.

Tous les chemins mènent à Rome, mais on ne s’y rend pas toujours de la même façon. Les A’s d’Oakland ont voyagé en classe économique tandis que Cleveland est en classe affaires. L’an dernier, l’argent des Cubs leur a permis de voyager en première classe vers la conquête de la Série mondiale.