Matt Duchene brille (encore) par son absence

Un autre chapitre de l’interminable saga entourant l’attaquant de l’Avalanche du Colorado Matt Duchene vient d’être écrit.

En effet, la formation de Denver tenait, mardi, son tournoi annuel de golf pour une organisation caritative. Le seul problème? Duchene brillait par son absence, selon le Denver Post.

Avalanche annual charity golf tournament this AM in Castle Pines. Matt Duchene not here. Story to come #Avs pic.twitter.com/hJbAkq302G