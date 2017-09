Mark Scheifele veut être meilleur que McDavid et Crosby

L’attaquant des Jets de Winnipeg Mark Scheifele ne manque pas d’ambitions à l’aube de la prochaine saison.

Peut-être l’avez-vous raté, mais le jeune homme de 24 ans vient de connaître la meilleure saison de sa carrière, si bien qu’il a terminé au septième rang des meilleurs marqueurs du circuit avec une récolte de 82 points en 79 matchs. Seuls Connor McDavid, Sidney Crosby, Patrick Kane, Nicklas Backstrom, Nikita Kucherov et Brad Marchand ont terminé devant lui à ce chapitre.

Mais Scheifele n’est pas rassasié. Loin de là.

«Je ne peux pas me contenter d’être satisfait de mes performances et me dire que j’espère seulement rester parmi eux», a indiqué l’attaquant dans une entrevue avec le site web de la LNH.

«Je travaille afin d’être meilleur que Connor, meilleur que Sid.»

Si cette affirmation peut paraître farfelue pour certains, Scheifele rappelle qu’il trônait au sommet de la colonne des pointeurs à un certain moment la saison dernière.

«Si je demeure constant, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas rester parmi ce groupe, mentionne Scheifele. J’ai d’excellents compagnons de trios, ce qui aide beaucoup. Nous avons un très bon groupe de défenseurs derrière. Je vais continuer de travailler afin d’être le meilleur et pas seulement un nom parmi l’élite. Je veux être au sommet.»

Là où l’attaquant des Jets n’arrive pas encore à la cheville d’un joueur comme Sidney Crosby, c’est en séries éliminatoires. Winnipeg a raté le rendez-vous printanier l’an dernier et Scheifele, que son entraîneur Paul Maurice perçoit comme le prochain capitaine de l’équipe, a bien l’intention de mener ses coéquipiers à la prochaine étape.

«Tout ce qui compte, c’est de mener ton équipe en séries et d’essayer de remporter la Coupe Stanley. C’est la raison pour laquelle j’essaie de m’améliorer et j’espère que tous mes coéquipiers travaillent en ce sens également.»

Scfheifele en sera à sa cinquième saison dans la LNH en 2017-18. Lors de chacune des quatre premières, il a constamment amélioré ses totaux en points (34, 49, 61, 82) et en buts (13, 15, 29, 32). S’il poursuit sur sa lancée, les Jets pourraient compter sur l’une des armes offensives les plus redoutables du circuit pour une deuxième année consécutive, et peut-être même la meilleure.