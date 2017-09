Manchester United: retour en fanfare contre Bâle

Manchester United a retrouvé la Ligue des champions de la meilleure des façons en s'imposant contre Bâle (3-0), grâce aux excellents Fellaini et Lukaku, mardi soir lors de la 1re journée.

En ce début de saison, rien n'arrête les leaders de la Premier League, pas même la sortie prématurée de leur capitaine d'un soir Paul Pogba.

Le milieu de terrain, touché aux ischio-jambiers de la jambe gauche dans un duel, a dû sortir dès la 18e minute. Visiblement frustré et en souffrance, le Français a cédé sa place à Marouane Fellaini.

Mais comme tout réussi aux hommes de José Mourinho, c'est le chevelu belge qui a ouvert le score quelques minutes plus tard.

«J'ai besoin de lui. Il est bien plus important pour moi que vous ne l'imaginez. Je me sens faible sans lui», avait déclaré le Portugais lundi à propos de l'ancien joueur d'Everton, un temps incertain en raison d'un mollet récalcitrant.

Cela n'a certainement pas paru sur son but. Sur un centre d'Ashley Young, le grand milieu s'est envolé au-dessus de la défense bâloise pour marquer de la tête (35), concrétisant une domination qui aura vu les Mancuniens avoir 69% du ballon et tirer dix fois au but en première période (61% et 18 tirs au total).

Les «Red Devils», bien contents de retrouver la Ligue des champions après une année (et un sacre) en Europa League, ont continué à faire tourner le rouleau-compresseur en seconde période. Imposant leur puissance physique à des Suisses dépassés, ils ont logiquement doublé la mise.

C'est le colosse Romelu Lukaku qui s'en est chargé, de la tête sur un centre de Daley Blind (53), inscrivant au passage son sixième but en six matches officiels sous le maillot mancunien.

Les deux Belges se sont à nouveau illustré sur le dernier but. Lukaku lançait Fellaini, qui centrait en retrait pour Rashford (85).

«C'était dur de regarder la Ligue des champions à la télé la saison passée», avait confié le gardien David De Gea avant la rencontre.

«Maintenant, nous sommes de retour et motivés à l'idée de ramener la Ligue des champions à Old Trafford.»