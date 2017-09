Lucie Safarova expéditive à la Coupe Banque Nationale

«Je la connais depuis quelque temps. J’étais allé la voir aux Internationaux des États-Unis il y a quelques années et j’y suis retourné cette année. Quand j’ai une chance, je vais la voir jouer. Avec la saison de hockey, ce n’est pas toujours facile mais les Internationaux des États-Unis sont toujours avant le début des camps d’entrainement. J’aime le tennis et l’atmosphère qui y règne», a mentionné le no. 14 du Tricolore qui ne se considère comme un bon joueur de tennis.