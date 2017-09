Les Orioles en quête d’une victoire face aux Blue Jays

Il y a une semaine, les Orioles de Baltimore étaient au cœur de la course pour une place en séries éliminatoires. Toutefois, cinq défaites consécutives plus tard, dont une face aux Blue Jays de Toronto lundi soir, la situation est maintenant plus compliquée pour les O’s.

Le deuxième duel de la série entre les Orioles et les Blue Jays sera diffusé mardi soir à TVA Sports dès 19h.

La veille, les Jays s'étaient imposés 4-3 (à voir dans la vidéo ci-dessus).

Les Orioles (71-73) sont à 3,5 matchs des Twins du Minnesota qui sont en position d’obtenir le deuxième laissez-passer de meilleur deuxième dans la Ligue américaine. Avec 18 matchs à faire au calendrier régulier, ils doivent retrouver le sentier de la victoire s’ils veulent encore jouer au baseball en octobre.

De leur côté, les Jays (67-77) ne peuvent virtuellement qu’espérer jouer les trouble-fête d’ici la fin de la saison, eux qui sont à 14,5 matchs des Red Sox de Boston et du sommet du classement dans la section Est de l’Américaine. Ils accusent 7 matchs de retard sur les Twins.

Joe Biagini (3-10) sera sur la butte pour les Jays. Il fera face à Dylan Bundy (13-9).