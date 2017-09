Les Indians égalent la marque des Athletics avec une 20e victoire d’affilée

Les Indians de Cleveland ont blanchi les Tigers de Detroit 2-0 mardi, et ont ainsi signé une 20e victoire d’affilée pour égaler la marque de l'ère moderne des Athletics d’Oakland datant de 2002.

La formation de l'Ohio se retrouve à un gain du record absolu des Cubs de Chicago de 1935. La série heureuse des A’s et leur saison 2002 avait fait l’objet du livre (2003) et du film (2011) Moneyball.

Les Indians (89-56) ne sont plus menacés par personne au sommet de la section Centrale, où les Twins du Minnesota (74-19) les suivent à 14 matchs à l’approche des séries.

À ce rythme, les Indians, finalistes déçus de la dernière Série mondiale, peuvent même aspirer à dépasser les Dodgers de Los Angeles (92-52) comme détenteurs de la meilleur fiche de tout le baseball majeur.

Le lanceur Corey Kluber (16-4) est l’un des grands artisans de cette victoire, lui qui a livré une performance éblouissante au monticule. En neuf manches de travail, il n’a alloué que cinq coups sûrs aux frappeurs adverses en plus de réaliser huit retraits sur des prises.

Sur le plan offensif, Francisco Lindor s’est signalé en frappant son 30e circuit de la saison, en première manche.

Un mauvais lancer du releveur des Tigers Drew VerHagen en sixième manche alors que Yan Gomes était à la plaque a permis à Carlos Santana de doubler l’avance des siens.

La défaite est allée au dossier de Matthew Boyd (5-10), qui a donné un point, six coups sûrs et un but sur balles en cinq manches.