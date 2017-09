L'Atletico de Madrid neutralisé par la Roma

L'AS Rome et l'Atletico de Madrid se sont séparés sur un match nul 0-0 mardi au Stade Olympique, au bout d'une rencontre ouverte et disputée, qui a confirmé qu'il y aurait un beau match à trois avec Chelsea pour la qualification dans le groupe C de la Ligue des champions.

S'il y avait un vainqueur aux points, ce serait l'Atletico, qui a eu les occasions les plus nettes et les plus nombreuses, et dont le pressing terrible a fait mal aux Romains au coeur de la deuxième période.

Mais cette Roma si fragile en Ligue des champions et qui a si souvent totalement explosé face aux grandes équipes croisées en C1 a tenu le choc et est sortie sous les applaudissements du Stade Olympique.

Dans l'autre match du groupe, Chelsea a sans surprise surclassé Qarabag (6-0) et tout dans ce groupe C se jouera entre trois équipes, qui n'auront pas le droit de perdre le moindre point contre les Azéris.

Au bord d'une pelouse qu'il a arpenté pendant quatre saisons quand il jouait à la Lazio (1999-2003), Diego Simeone a comme d'habitude gesticulé et harangué ses hommes, mais ceux-ci sont tombés sur un excellent Alisson dans les buts romains.

Le gardien de la sélection brésilienne a tout sorti, multipliant les arrêts, notamment après la pause, quand l'Atletico poussait vraiment fort.

Décisif devant Vietto (56e), Saul Niguez (58e) puis franchement impressionnant à deux reprises face à Correa (64e et 83e) puis dans le temps additionnel sur une tête de Saul Niguez, il a sauvé un point pour son équipe, dont tous les cadres sont venus l'enlacer en fin de match.